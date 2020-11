Bob: Laura Nolte führt deutschen Dreifach-Sieg in Sigulda an

Nolte gewann mit Anschieberin Leonie Fiebig vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Anschieberin Vanessa Mark und Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden) mit Ann-Christin Strack, die mit 24 Hundertstelsekunden Rückstand zeitgleich Platz zwei belegten. Die Konkurrentinnen aus Nordamerika waren nicht am Start.

Nolte hatte zum Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende, ebenfalls in Sigulda, noch einen Fehlstart hingelegt. Ihr Bob war im ersten Lauf bei einer Kurvenausfahrt auf die Seite gekippt, zum zweiten Lauf war sie nicht mehr angetreten.

"Ich bin sehr erleichtert, dass wir nicht wieder gestürzt sind. Das war meine größte Sorge", sagte die 21-Jährige: "Ich habe versucht, mich so zu konzentrieren und zu fokussieren - und das hat diesmal gut geklappt. Ich bin richtig glücklich."

In dieser Saison finden trotz der Corona-Pandemie wie geplant acht Weltcups statt, darunter in Winterberg und am Königssee.