Bundesliga: BVB - 1. FC Köln 1:2 - Dortmund patzt bei Moukoko-Heimdebüt

In der Tabelle rutschten die Dortmunder durch die dritte Saisonniederlage auf Platz drei ab, Köln verließ nach dem ersten Sieg seit 18 Spielen die Abstiegszone. (Tabelle der Bundesliga)

Passlack: "Am Ende stehen null Punkte"

"Natürlich gibt es solche Nachmittage, aber vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir viele Fehlpässe und konnten uns keine klaren Torchancen herausspielen", sagte Dortmunds Felix Passlack bei Sky. "In der zweiten Halbzeit haben wir noch mal alles versucht, alles nach vorne geschoben, aber am Ende stehen trotzdem null Punkte."