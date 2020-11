2. Bundesliga mit KSC besiegt Paderborn, Aue führt Sandhausen vor, Jahn siegt

Der Karlsruher SC siegt nach einer starken Leistung, Paderborn verpasst den Sprung auf Rang 1. Aue vermiest Michael Schieles Debüt als Trainer in Sandhausen.

Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst.

Paderborn musste sich nach drei Siegen in Folge dem Karlsruher SC mit 0:1 geschlagen geben und fällt damit auf den fünften Tabellenplatz zurück. Der Hamburger SV bleibt damit zumindest bis Sonntag auf Platz eins. ( Tabelle der 2. Liga )

Paderborn geriet früh durch ein Tor von Daniel Gordon in Rückstand (7.), dabei sah die gesamte Abwehr nach einer Karlsruher Ecke nicht gut aus.

Die Gäste forderten nach einem Zweikampf zwischen Marc Lorenz und ihrem Mittelfeldspieler Svante Ingelsson Elfmeter, im Gegenzug hätte Kyoung-Rok Choi beinahe das 2:0 erzielt, Jamilu Collins rettete aber auf der Linie (24.). Pech hatte der KSC zudem bei einem Kopfball von Gordon an die Latte (40.).

In der zweiten Halbzeit steigerte sich Paderborn deutlich - dabei sprangen jedoch kaum Torchancen heraus. Die beste Möglichkeit hatte noch der eingewechselte Kai Pröger (76.).

Aue dreht Partie in Sandhausen

Neuer Tabellenvierter ist derweil Erzgebirge Aue. Die Veilchen setzen sich in Sandhausen trotz eines 0:1-Rückstands am Ende mit 4:1 durch. ( Spielplan und Ergebnisse der 2. Liga )

Kevin Behrens (19., Foulelfmeter) hatte Sandhausen in Führung gebracht, Florian Krüger (31.) gelang nach Vorarbeit von Philipp Riese der Ausgleich. In der 36. Minute gab es für Sandhausen einen Foulelfer nach Videobeweis. Diesmal scheiterte Behrens aber am gut regierenden Aue-Keeper Martin Männel.