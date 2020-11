Bundesliga: FC Bayern nimmt Niklas Süle mit zum Spiel beim VfB Stuttgart

Niklas Süle wird einem Bericht zufolge von Hansi Flick ins Aufgebot des FC Bayern für die Bundesliga-Partie am Samstag beim VfB Stuttgart berufen.

Niklas Süle reist offenbar mit dem FC Bayern zum Auswärtsspiel in der Bundesliga nach Stuttgart. Nach Informationen der Bild steht der Innenverteidiger wieder im Kader des deutschen Rekordmeisters.

Der Ex-Hoffenheimer musste sich Anfang November nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben und fehlte nach seiner Rückkehr ins Training am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen (1:1) und unter der Woche gegen RB Salzburg (3:1) in der Champions League im Aufgebot. (Tabelle der Fußball-Bundesliga)