Gehaltsverzicht: Barcelona kurz vor Einigung mit Profis

Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hofft in Coronazeiten auf einen weiteren Gehaltsverzicht seiner Profis und will in der laufenden Spielzeit damit 122 Millionen Euro sparen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, müsse dieser Vorschlag "in den kommenden Tagen" noch von den Spielern angenommen werden.