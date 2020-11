Erneute Verlegung: Thanksgiving-Partie Steelers gegen Ravens nun am Dienstag

Das ursprünglich für Thanksgiving angesetzte Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens in der NFL ist erneut verlegt worden.

Köln (SID) - Das ursprünglich für Thanksgiving am vergangenen Donnerstag angesetzte Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens in der US-Football-Profiliga NFL ist erneut verlegt worden. Die Partie soll nach einem Corona-Ausbruch bei den Ravens nun am kommenden Dienstag stattfinden.