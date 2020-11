FC Schalke 04 ohne Paciencia, Kutucu, Ibisevic - Baum gehen Stürmer aus

"Das alles Entscheidende ist, elf Spieler auf den Platz zu kriegen, die das Ganze mit Herzblut füllen", sagte Baum vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach ( Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER ). "Wenn es am Ende des Tages viele aus der U19 oder der U23 sind, dann wird es so sein."

Schalke fehlt fast komplette Offensive

Damit nicht genug: Am Donnerstag vermeldete der Klub einen weiteren Coronafall in der Profimannschaft. Dabei handelt es sich um Stürmer Ahmed Kutucu, der seither im Training fehlte.

Baum: "Botschaft an die Mannschaft"

Schalke-Ultras machen Klub und Team Dampf

Deutliche Worte wählten zuletzt auch die Fans. Die Ultras Gelsenkirchen machten nach den Turbulenzen in dieser Woche ihrem Frust in Form von Spruchbändern Luft.

Den Profis schrieb der einflussreiche Fanklub Supporters Club in einem offenen Brief, dass man "nicht mehr still mit ansehen" könne, "wie ihr unseren Verein gerade in den Exitus treibt!" Die Forderung: "Zerreißt euch auf dem Platz für die königsblauen Farben, kämpft bis zur völligen Erschöpfung!"