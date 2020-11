Llanglauf: Weltcup in Dresden ohne Zuschauer

Beim Langlauf-Weltcup in Dresden sind in diesem Jahr keine Zuschauer erlaubt © AFP/SID/ROBERT MICHAEL

Beim Langlauf-Weltcup in Dresden sind in diesem Jahr keine Zuschauer erlaubt. Die neue sächsische Corona-Schutzverordnung lässt keine Zuschauer zu.

Der Langlauf-Weltcup in Dresden am 19. und 20. Dezember muss ohne Zuschauer stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit Verweis auf die neue Corona-Schutzverordnung von Sachsen mit.