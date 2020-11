"Indifferentes Testergebnis": Horn muss auf Biathlon-Weltcup in Kontiolahti verzichten

Philipp Horn kann beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti nicht an den Start gehen. Alle anderen deutschen Biathleten dürfen starten.

Biathlet Philipp Horn wird nach einem "indifferenten Testergebnis" auf das Coronavirus nicht beim Weltcup-Auftakt ab Samstag in Kontiolahti (Biathlon in Kontiolahti: Herren Einzel ab 11.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) an den Start gehen. Diese "Vorsichtsmaßnahme" verkündete der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag.