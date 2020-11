Kölner Hiobsbotschaft vor BVB-Duell: Andersson und Mere fehlen

Köln (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im schwierigen Spiel bei Vizemeister Borussia Dortmund kurzfristig prominente Ausfälle kompensieren. Mittelstürmer Sebastian Andersson (29) klagte vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erneut über Knieprobleme und reiste daher nicht mit dem Team nach Dortmund. Innenverteidiger Jorge Mere (23), der erst am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin (1:2) ein ordentliches Saisondebüt gab, konnte ebenfalls nicht am Abschlusstraining teilnehmen und fällt aus.