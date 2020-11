Bundesliga: VfL Wolfsburg schlägt Werder Bremen in Tor-Spektakel

Hart umkämpfter Sieg in einer torreichen Partie: Der VfL Wolfsburg hat Werder Bremen am 9. Spieltag der Bundesliga mit 5:3 bezwungen und sich vorerst auf den fünften Rang vorgeschoben. Werder verbleibt zunächst auf dem neunten Platz.

In einem wilden und spektakulären Spiel war es von Beginn an hoch hergegangen. Bittencourt traf in der 13. Minute zur Werder-Führung, die Baku (22.) und Brooks (25.) innerhalb kürzester Zeit in eine Wölfe-Führung verwandelten. Doch die Grün-Weißen ließen sich nicht unterkriegen und glichen durch den kurz zuvor eingewechselten Möhwald aus. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)