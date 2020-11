2. Bundesliga: Braunschweig geht unter - Osnabrück springt auf Platz 2

Die Niedersachsen verloren am 9. Spieltag der 2. Bundesliga deutlich mit 0:4 und stehen weiterhin auf dem 16. Rang. Besonders schmerzhaft: alle vier Tore der Darmstädter fielen innerhalb von 30 Minuten, zwei innerhalb von wenigen Sekunden zwischen der 6. und 7. Minute. In dieser Zeit zeigte die Eintracht Auflösungserscheinungen und war mit vier Gegentoren sogar gut bedient. (Spielplan der 2. Bundesliga)

So traf Tobias Kempe (6./36.) zweimal per Elfmeter, beide Male nach Foulspiel an Stürmer Serdar Dursun, der sich auch als Doppelpacker (7./34.) auszeichnete. Der Angreifer profitierte jeweils von bösen Braunschweiger Schnitzern.