Darts Players Championship Finals: Gabriel Clemens wirft sich in Runde 2

Gabriel Clemens (l.) wirft sich in Runde 2 © SPORT1

Gabriel Clemens wirft sich beim Players Championship Final in der Ricoh Arena in Coventry (27.-29. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) in die zweite Runde. Aber der einzige deutsche Vertreter bei diesem Event benötigte bei seinem 6:5-Erfolg gegen Martijn Kleermaker gute Nerven.