DEL: Cornel nach Nürnberg, Whitney nach Iserlohn

Köln (SID) - Gut drei Wochen vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) basteln die Klubs weiter an ihren Kadern. Die Nürnberg Ice Tigers holten Stürmer Eric Cornel und trennten sich von Will Acton, die Iserlohn Roosters engagierten Joe Whitney.