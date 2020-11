Turnen: Star Pauline Schäfer erhebt schwere Vorwürfe gegen Trainerin

Pauline Schäfer und sechs weitere Turnerinnen erheben im "Spiegel" schwere Vorwürfe gegen eine Trainerin am Bundesstützpunkt in Chemnitz.

So erzählt es zumindest die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin im Wochenmagazin Der Spiegel . Die 23-Jährige sagt, sie habe es satt zu schweigen. Mit fünf weiteren Turnerinnen erhebt Schäfer schwere Vorwürfe gegen eine Trainerin am Bundesstützpunkt in Chemnitz.

DTB bezieht Stellung zu Vorwürfen von Turnerinnen

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) "verurteilt jede Form von Gewalt und distanziert sich von etwaigen, in der heutigen Ausgabe des SPIEGEL beschriebenen Trainingsmethoden", hieß es in einer Stellungnahme am Freitag. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, "würde dies in keiner Weise den Werten des DTB und den Rahmenbedingungen für ein verantwortungsvolles Training entsprechen".