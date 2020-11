FC Bayern: Pavard kehrt zum VfB Stuttgart zurück - sein Aufstieg

Nach dem Abstieg mit dem VfB Stuttgart wechselt Benjamin Pavard zum FC Bayern - und kehrt nun als Triple-Sieger an alte Wirkungsstätte zurück. Flick erwartet einiges.

Dann nämlich ist es genau 555 Tage her, dass Pavard sein letztes Spiel für die Schwaben in der heimischen Mercedes-Benz-Arena absolvierte. Ob Pavard gerne an diesen 23. Mai 2019 zurückdenkt, ist indes zu bezweifeln.