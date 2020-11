Formel 2: Mick Schumacher holt sich Startplatz 10 im Qualifying

Mick Schumacher fährt 2020 in der Formel 2 © Imago

Im Kampf um den Formel-2-Titel hat Mick Schumacher einen Rückschlag erlitten. Im Qualifying in Bahrain kam er nicht über Rang zehn hinaus.

Im Kampf um den Titelgewinn in der Formel 2 hat Mick Schumacher einen Rückschlag erlitten. Bei der vorletzten Saisonstation in Bahrain kam der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im Qualifying für das Hauptrennen am Samstag (10.10 Uhr MEZ) nicht über Rang zehn hinaus.