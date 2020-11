Mick Schumacher? Haas-Teamchef Günther Steiner über gutes Rookie-Jahr 2021

Wo fährt Mick Schumacher in der Formel-1-Saison 2021? Haas-Teamchef Günther Steiner heizt die Gerüchte um die baldige Verpflichtung noch einmal an.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat die Gerüchte um die baldige Verpflichtung von Mick Schumacher noch einmal angeheizt. 2021 werde bei seinem Rennstall "ein gutes Jahr für Formel-1-Neulinge", sagte der Südtiroler bei der Teamchef-Pressekonferenz am Rande des Großen Preises von Bahrain ( Formel 1: Großer Preis von Bahrain am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER ).

Der US-Rennstall richte seine Planungen "voll auf 2022" und das neue Reglement aus, deswegen könnten die Fahrer die Abläufe in der Formel 1 in Ruhe kennenlernen, so Steiner weiter.