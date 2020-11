Mark S. sorgt für wenig Entlastung - Kritik an Haftbedingungen

"Ich wusste nicht, wo ich gelandet bin. Das hat meine ohnehin schwer angeschlagene Psyche schwer beeinträchtigt", klagte der Sportarzt bei seiner Einlassung vor dem Landgericht München II. "Unfassbar, dass so etwas überhaupt in Deutschland möglich ist", meinte der Angeklagte.

In der U-Haft habe er in einem versifften Bett schlafen müssen, "wie wenn ich zu Hause drei Jahre nicht putze", schilderte S. Er habe erleben müssen, wie sich ein Hepatitis-C-Kranker den Arm aufschlitzte und im Bad das Blut verspritzte. Es habe 30 bis 40 Minuten gedauert, bis der Inhaftierte abgeführt worden sei. Ein anderer Inhaftierter habe stundenlang in einer Erwachsenenwindel in seinen Exkrementen gelegen.