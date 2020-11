Gladbach will nicht wieder gegen Schalke verlieren

Borussia Mönchengladbach ist die letzte Mannschaft, die in der Bundesliga gegen Schalke 04 verloren hat - und will auf keinen Fall die nächste sein.

Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach ist die letzte Mannschaft, die in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 verloren hat - und will auf keinen Fall die nächste sein. "Man kann schon davon ausgehen, dass sie irgendwann mal wieder gewinnen. Und das müssen wir am Samstag vermeiden", sagte Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Heimspiel gegen die kriselnden Schalker (18.30 Uhr/Sky).