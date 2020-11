Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode wieder "ein Thema für die Mannschaft"

Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel bei Union Berlin wieder auf Mittelfeldspieler Sebastian Rode zurückgreifen. "Er hat diese Woche wieder trainiert und ist ein Thema für die Mannschaft", sagte Trainer Adi Hütter vor der Partie am Samstag (Bundesliga: Union Berlin - Eintracht Frankfurt am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Rode war in den vergangenen beiden Partien wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen.