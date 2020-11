Klopp verpasst sich Maulkorb: Weiterer Ärger "reine Zeitverschwendung"

Frankfurt/Main (SID) - Die unnötige Niederlage in der Champions League ist kaum verdaut, schon geht es für Jürgen Klopp und den FC Liverpool zum Premier-League-Duell nach Brighton - und das auch noch zur ungeliebten Mittagszeit. Der Ärger über den frühen Anstoß am Samstag (13.30 Uhr/MEZ) ist bei Teammanager Klopp noch nicht verraucht, auch wenn er sich selbst einen Maulkorb verpasste.

"Was immer ich auch sage: Es hilft nichts. Also höre ich auf zu reden. Es ist reine Zeitverschwendung", sagte der 53-Jährige am Freitag sichtlich angefressen. Nach der Königsklassen-Pleite gegen Atalanta Bergamo (0:2) hätte Klopp jede Stunde mehr Regenration für sein Team dankend angenommen - und doch müssen die Reds am Samstag zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder ran. So lautet der Wunsch der Rechteinhaber. Seine Wut darüber hatte Klopp schon zuvor mehr als deutlich gemacht.