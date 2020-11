Bruno Labbadia stellt Leverkusen auf eine Stufe mit Bayern und BVB

Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC geht mit größtem Respekt in das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. "Ich würde Leverkusen auf einer Stufe mit Dortmund und selbst mit Bayern München stellen", sagte Labbadia vor dem Duell am Sonntag (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Hertha BSC am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).