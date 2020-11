Bayer Leverkusen: Peter Bosz hat Hoffnung auf Rückkehr von Lars Bender

Trainer Peter Bosz hält eine Rückkehr von Verteidiger Lars Bender beim Spiel von Bayer Leverkusen am Sonntag ( Bundesliga: Bayer Leverkusen - Hertha BSC am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) gegen Hertha BSC für möglich.

Seine Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein und will die Serie von fünf Siegen in Folge in der Bundesliga ausbauen. Zudem feierte die Werkself am Donnerstag in der Europa League einen ungefährdeten 4:1-Sieg gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Be'er Sheva und steht zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase bereits mit einem Bein in der Zwischenrunde.