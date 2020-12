Handball, WM: Neuer Rhythmus wie im Fußball? Debatte zieht an

Der Termindruck droht den Handball kaputt zu machen. Muss eine Reform mit dem Fußball als Vorbild her? Bei SPORT1 diskutieren diverse Größen des Sports.

Es droht schon jetzt ein beispielloses Terminchaos, die Klubs der Handball-Bundesliga suchen bisweilen verzweifelt nach möglichen Nachholterminen. Dabei rückt fast zwangsläufig die Weltmeisterschaft im Januar in den Fokus.

Der Grund: Würde das Mega-Turnier in Ägypten mit 32 Teams ausfallen oder zumindest um ein Jahr verschoben werden, würden die Bundesligisten wertvolle Zeit gewinnen - auch für die Regeneration der Spieler ( Tabelle der Handball-Bundesliga ).

"Diese Saison steht nicht für sich, danach geht es quasi ohne Sommerpause direkt zu Olympia und in die neue Saison", sagte Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig bei SPORT1: "Und irgendwann knallt's, weil es einfach zu viel ist für die Spieler. Und es ist unser aller Verantwortung, das zu verhindern!"

Handball-WM alle vier Jahre?

In der seit Wochen schwelenden WM-Debatte scheiden sich die Geister. An IHF-Präsident Hassan Moustafa prallt die Kritik von Spielern, Klubs und Funktionären ab: "Wenn Spieler nicht spielen wollen, dann ist das ihre Entscheidung und die der Nationalverbände", sagte der Ägypter: "Ich hoffe, dass alle Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Offizielle an der WM teilnehmen."