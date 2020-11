Hoffenheim: Hoeneß will "mehr als einen Punkt" in Mainz

Anzeige

Hoeneß will Mainz besiegen © FIRO/FIRO/SID

SID

Die TSG Hoffenheim hofft nach dem Sieg in der Europa League auch auf den Befreiungsschlag in der Bundesliga und will Mainz schlagen.

Frankfurt/Main (SID) - Die TSG Hoffenheim hofft nach dem Weiterkommen in der Europa League auch auf den Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga. "Wir wollen mehr als einen Punkt", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie beim FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Die Kraichgauer hatten nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Ligaspielen geholt.