1. FC Kaiserslautern wendet sich nach brisanten Aufklebern an seine Fans

Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich entschieden gegen die Verbreitung von Aufklebern mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten gewehrt und in einem offenen Brief an seine Fans appelliert.