Ubsioft enthüllt eSports-Pläne 2021 für Rainbow Six: Siege Rainbow Six: Siege - 2021 Roadmap

Rainbow Six Siege ist auf dem Vormasch © Ubisoft

F. Merz

Rainbow-Six-Siege-eSports wird auch 2021 stattfinden. Jedoch anders, als es Ubisoft ursprünglich geplant hatte - World Cup verschoben und Invitational ohne Publikum.

Ubisoft hatte mit Rainbow Six Siege 2020/2021 viel vor - und dann kam der Coronavirus. Nachdem im Januar noch das Six Invitational vor Live-Publikum stattfand, fanden die folgenden Wettbewerbe und Turniere beinah ausschließlich Zuhause statt, beziehungsweise agierten die einzelnen Teams von ihren jeweiligen Headquarters aus.

Entsprechend und um etwaigen weiteren Einschränkungen zuvor zu kommen, hat Entwickler Ubisoft die bereits bekannte Roadmap angepasst.

Regional Finals erhalten neue Spieldaten

Six Invitational 2021 findet statt - ohne Publikum

Rainbow Six World Cup um ein Jahr verschoben

Die Regional Finals

Jedes Team hegt den Traum, an der Weltmeisterschaft - dem Six Invitational - anzutreten. Der Weg hierzu führt meist über die nationalen Ligen, die nun aufgrund der nach wie vor herrschenden Coronapandemie zeitlich angepasst wurden.

In Europa werden die vier besten Teams der European League zwischen dem 15. und 17. Januar um Europas Krone kämpfen.

in der Asia-Pacific-Region wird es drei Finalturniere geben, die auf drei Divisionen aufgeteilt sind - North Division, Oceania und South Asia. Hier finden die Finals zwischen dem 08. und 10. Januar statt.

In Nordamerika kommt es in Kanada noch in diesem Jahr zu den Playoffs, die zwischen dem 11. und 13. Dezember angedacht sind. Details zum Ablauf der Endrunde in den Vereinigten Staaten sind bislang nicht bekannt.

In Südamerika werden die Playoffs gegenwärtig ausgespielt die am 28. November im Grand Final münden.

Six Invitational 2021

Die Weltmeisterschaft in Rainbow Six Siege wird auch im kommenden Jahr als Offline-Event ausgetragen. Im Gegensatz zur 2020er Ausgabe verzichtet Ubisoft aus Sicherheits- und Hygienegründen auf ein Publikum. Ende Februar treten die 20 besten Teams der Welt unter entsprechenden Auflagen bei einem Offline-Event in Europa gegeneinander an. Details über den Austragungsort und den genauen Ablauf werden zeitnah veröffentlicht.

Rainbow Six World Cup

Vor wenigen Monaten enthüllte Ubisoft die Pläne für eine Rainbow Six Weltmeisterschaft im Stile eines klassischen Nationen Turniers. Im Gegensatz zum Six Invitational, das auf "Club-Ebene" stattfindet, sollen im Zuge des Rainbow Six World Cups Nationalmannschaften gegeneinander antreten.