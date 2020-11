Bundesliga heute: BVB, Bayern, Leipzig LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Top-Mannschaften der Bundesliga bestreiten am Samstagnachmittag ihren neunten Spieltag. Unter anderem mit dabei Dortmund, Bayern und Leipzig.

Am Samstagnachmittag finden fünf Partien des neunten Spieltags der Bundesliga statt. Vier der Top-Fünf stehen dabei auf dem Rasen.

Das formstarke Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Köln. Die Kölner könnten sich sicherlich schönere Wochenendausflüge vorstellen. Besonders Erling Haaland trifft momentan am Fließband. Zuletzt gelangen ihm vier Tore gegen die Hertha und zwei Tore gegen Brügge. ( Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Favre: "Köln hat unverdient gegen Bayern verloren"

Lucien Favre mahnte auf der Pressekonferenz trotzdem zur Vorsicht: "Die negativen Statistiken sagen für mich nicht so viel aus. Köln hat unter anderem zuhause gegen Bayern nur 1:2 verloren, und zwar unverdient! Jedes der letzten Spiele, die ich von ihnen gesehen habe, war sehr eng."

Neben dem Tabellenzweiten muss auch Tabellenführer Bayern am Samstagnachmittag ran. Nach dem dürftigen 1:1 im Heimspiel gegen Bremen sind die Münchener auf Wiedergutmachung aus. ( Bundesliga: VfB Stuttgart - FC Bayern München am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Materazzo am Geburtstag gegen Bayern

Mit RB Leipzig tritt die dritte Mannschaft aus den ersten vier am Samstag an. Die Sachsen reisen zum Aufsteiger aus Bielefeld. (Bundesliga: Arminia Bielefeld - RB Leipzig am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)