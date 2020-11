RB Leipzig: Marcel Halstenberg kehrt gegen Arminia Bielefeld zurück

Marcel Halstenberg kehrt bei RB Leipzig nach überstandenen Adduktorenproblemen für das Heimspiel am Samstag gegen Arminia Bielefeld zurück.

Nationalspieler Marcel Halstenberg kehrt bei RB Leipzig für das Heimspiel in der Bundesliga am Samstag (Bundesliga: RB Leipzig - Arminia Bielefeld am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Arminia Bielefeld zurück.