FC Bayern München: Pressekonferenz mit Flick vor Stuttgart-Spiel im Ticker

Der FC Bayern München tritt in der Bundesliga beim VfB Stuttgart an. Welchen Plan hat Hansi Flick gegen den Aufsteiger? SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Nach dem 1:1 im vergangenen Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen muss der FC Bayern München an diesem Wochenende auswärts beim Aufsteiger VfB Stuttgart antreten. ( Bundesliga: VfB Stuttgart - FC Bayern München, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

Mit einem Punkt Vorsprung ist die Flick-Elf an der Tabellenspitze vor Verfolger Borussia Dortmund. Dort will der Rekordmeister auch nach dem Spieltag bleiben, weshalb sich in Stuttgart kein Ausrutscher erlaubt werden darf. Für Weltmeister Benjamin Pavard ist es das erste Wiedersehen mit seinem Ex-Klub nach seinem Wechsel 2019 nach München. (Service: Tabelle der Bundesliga)