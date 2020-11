Anzeige

DEL veröffentlicht Spielplan: Derby Kölner Haie gegen DEG zum Auftakt DEL-Spielplan: Derby zum Auftakt

Die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG treffen gleich am ersten Spieltag aufeinander © Imago

SID

Gleich zum Saisonstart bekommen die DEL-Fans ein Derby zu sehen. Das Duell zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG eröffnet die neue Spielzeit.

Die Deutsche Eishockey Liga (ausgewählte Spiele der DEL LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) startet am 17. Dezember mit dem Rheinischen Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG in die neue Saison. Das geht aus dem am Freitag von der DEL veröffentlichten Spielplan hervor. Bully der Partie zwischen den beiden Erzrivalen ist um 19.30 Uhr.

"Die Vorfreude ist jetzt schon spürbar. Ein Derby zum Start der neuen Saison ist besonders für die Fans der beiden Klubs reizvoll. Die Eishockey-Fans sollen von dem Spielplan profitieren, es gibt Eishockey non-stop. Bis zum Jahreswechsel finden insgesamt 22 Spiele statt", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Der Saisonstart war aufgrund der Corona-Auswirkungen zweimal verschoben worden, zwischenzeitlich stand sogar eine Komplettabsage im Raum.

Neun Monate nach dem coronabedingten Abbruch der Vorsaison wird die verkürzte 27. DEL-Spielzeit in einem anderen Modus ausgetragen. Die Liga wurde in zwei regionale Gruppen eingeteilt, kürzere Reisen senken die Kosten und erleichtern die Umsetzung der Hygienevorgaben. Die Hauptrunde wurde von 56 auf 38 Spiele verkürzt. Anschließend wird wie gewohnt in den Playoffs der Meister ermittelt.

Einen Tag nach dem Derby in Köln startet der frühere Serienmeister Eisbären Berlin gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am 18. Dezember in die Spielzeit. Am 19. Dezember treffen die Adler Mannheim auf die Nürnberg Ice Tigers.