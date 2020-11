Handball-WM: Marc-Henrik Schmedt und Karsten Günther über Austragung

Geschäftsführer Marc Henrik Schmedt (SC Magdeburg) - Handball Testspiel Sommervorbereitung Saison 2019-2020 Punktspiel SC Magdeburg vs. GOG Svendborg in der Ohrelandhalle in Haldensleben - Deutschland, Handball, Mann, Maenner,25.07.2019 *** Managing Director Marc Henrik Schmedt SC Magdeburg Handball Test match Summer preparation Season 2019 2020 Points match SC Magdeburg vs. GOG Svendborg in the Ohrelandhalle in Haldensleben Germany, Handball, Mann, Maenner,25 07 2019 © Imago