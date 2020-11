2. Bundesliga: Paderborn, Karlsruhe und Aue LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Samstagmittag spielt der SC Paderborn beim Karlsruher SC und möchte die Tabellenspitze erobern. Außerdem empfängt Sandhausen Aue und Würzburg tritt bei Regensburg an.

Am Samstag stehen in der 2. Bundesliga spannende Partien auf dem Programm. Unter anderem mit dabei sind der Tabellenvierte aus Paderborn und das Schlusslicht aus Würzburg.

Paderborn geht mit viel Selbstvertrauen ins Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC. Die Mannschaft von Steffen Baumgart ist seit sechs Spielen ungeschlagen und pirscht sich immer näher heran an die Tabellenspitze. Bei einem Sieg wäre man für mindestens eine Nacht Erster. ( 2. Liga: Karlsruher SC - SC Paderborn am Sa. ab 13 Uhr im LIVETICKER )

Baumgart: "Beide Mannschaften werden auf Sieg spielen"

Letzte Woche gewann der SCP mit 2:0 gegen strauchelnde St.-Paulianer. Der KSC holte einen 3:1-Erfolg in Braunschweig. ( Spielplan und Ergebnisse der 2. Liga )

Außerdem treten die Würzburger Kickers beim Jahn Regensburg an. Die Kickers sicherten sich im Heimspiel am vergangenen Sonntag ihren ersten Saisonsieg beim 2:1 gegen Hannover 96. Dadurch hält der Tabellenletzte den Anschluss. (2. Liga: Jahn Regensburg - Würzburger Kickers am Sa. ab 13 Uhr im LIVETICKER)