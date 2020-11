Ski alpin: Thomas Dreßen droht nach Hüft-OP nächste Operation

Thomas Dreßen droht erneut eine längere Pause. Er wurde zwar in München erfolgreich an der Hüfte operiert, muss aber womöglich erneut unters Messer.

Deutschlands bestem Skirennläufer Thomas Dreßen droht erneut eine längere Zwangspause. Der Abfahrer wurde zwar in München erfolgreich an der Hüfte operiert, muss aber womöglich erneut unters Messer. Das bestätigten Dreßen und der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag.