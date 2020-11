Premier League: José Mourinho mit Ratschlag für Jürgen Klopp

Jürgen Klopp übt weiter Kritik am engen Spielplan in England. Jetzt äußert sich sein Kollege José Mourinho zu der Thematik und gibt Klopp einen Ratschlag.

Mourinho: "Es ist, wie es ist"

"Klopp ist seit 2015 hier. Ich kenne die Liga seit 2004. Also was er seit 2015 weiß, ist mir schon länger bekannt. Und es hat sich nichts geändert. Wir müssen uns dem einfach anpassen. Es ist, wie es ist", zitiert die Daily Mail den Portugiesen.

"Sie ( BT Sport, Anm. d. Red. ), meine besonderen Freunde, bitten uns, am Samstag um 12.30 Uhr gegen Brighton zu spielen, was ehrlich gesagt fast ein Verbrechen ist. Es hat nichts mit dem heutigen Spiel zu tun, aber herzlichen Glückwunsch dafür", meinte Klopp höhnisch.

Klopp: "Nicht sicher, ob wir die Saison mit elf Spielern beenden"

Auch Sky Sports bekam sein Fett weg: "Wenn ihr nicht anfangt, mit BT zu sprechen, sind wir alle fertig. Sky und BT müssen sich unterhalten, denn wenn wir am Mittwoch und dann am Samstag um 12.30 Uhr wieder spielen, bin ich mir nicht sicher, ob wir die Saison mit elf Spielern beenden werden, das gilt für alle Top-Sieben-Teams. Aber ich weiß, dass euch das egal ist, das ist das Problem. Jeder sagt mir, dass es wirklich schwierig ist, aber wirklich schwierig ist es für die Spieler, der Rest ist nur eine Entscheidung an einem Schreibtisch in einem Büro."