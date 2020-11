Europa League: Patrik Schick nach Leverkusen-Sieg selbstbewusst

"Ich bin sehr glücklich", sagte der 24-Jährige, dessen Treffer beim 4:1 (1:0) in der Europa League gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Be'er Sheva nur der Startschuss gewesen sein soll: "Ich komme jetzt nach einer Verletzung zurück, und natürlich will ich jetzt noch viele Tore schießen." ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Es sei schwer gewesen, "gegen einen so tiefstehenden Gegner zu spielen, weil es kaum Platz für gute Laufwege gibt", ergänzte Schick, der beim Führungstreffer zum 1:0 in der 29. Minute goldrichtig gestanden hatte. ( Tabellen der Europa League )

Leverkusen so gut wie weiter

Grund zur Zufriedenheit durften die Rheinländer am Donnerstagabend in der BayArena auch haben. Mit neun Punkten aus vier Spielen haben sich die Leverkusener in eine glänzende Ausgangslage in der Gruppe C gebracht und benötigen nur noch einen Punkt zum Weiterkommen.