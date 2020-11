Kunstturnen: Olympiasichtung ohne verletzten Nguyen

Ohne den verletzten Marcel Nguyen findet eine erste Olympiasichtung der deutschen Kunstturner am Samstag (14.00 Uhr) in Kienbaum statt.

Hamburg (SID) - Ohne den verletzten Marcel Nguyen findet eine erste Olympiasichtung der deutschen Kunstturner am Samstag (14.00 Uhr) in Kienbaum statt. Der Olympia-Zweite von London 2012 kann wegen eines Knochenödems an der Hand nicht an die Geräte gehen.