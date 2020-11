Maske zur Tyson-Rückkehr: "Das ist keine Spielerei"

Für Henry Maske hat der Showkampf zwischen den früheren Box-Weltmeistern Mike Tyson und Roy Jones Jr. am Wochenende durchaus seine Berechtigung.

Köln (SID) - Für Henry Maske hat der Showkampf zwischen den früheren Box-Weltmeistern Mike Tyson (54) und Roy Jones Jr. (51) am Wochenende durchaus seine Berechtigung. Die einstigen Stars aus dem Schwergewicht steigen in der Nacht zu Sonntag (2.30 Uhr/Sky) im Staples-Center von Los Angeles zu einem Legendenfight in den Ring.