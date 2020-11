NFL: Washington Football Team nach Sieg gegen Dallas Cowboys Tabellenführer

Washington setzt sich in der NFL gegen die Dallas Cowboys durch © Getty Images

In der Nacht auf Freitag setzte es mit 41:16 im AT&T Stadion die zweithöchste Pleite der Saison. Trotz einer schwachen Offense-Leistung hielten die Cowboys lange mit, nach dem Ende des dritten Viertels lag die Franchise nur vier Punkte zurück. Danach drehte Washington allerdings auf und zog unaufhaltsam davon.

Bei Washington glänzte besonders Runningback Antonio Gibson. Der 22-jährige Rookie kam auf 20 Runs für 115 Yards und drei Touchdowns. Quarterback Alex Smith brachte 19 seiner 26 Pässe für 149 Yards an und warf einen Touchdown sowie eine Interception.

Durch den Sieg eroberte Washington die Tabellenführung in der NFC East. ( SERVICE: Tabelle der NFL )

"Ich konnte nicht aufhören, am Spielfeldrand zu lächeln. Alles, was wir in diesem Jahr durchgemacht haben, die Höhen und Tiefen von der Offseason bis heute. Es auf den ersten Platz zu schaffen, ist etwas, worauf man stolz sein kann. Aber wir können nicht feiern, als hätten wir die ganze Division gewonnen. Wir haben noch eine Menge vor uns", freute sich Wide Receiver Terry McLaurin über die Tabellensituation.