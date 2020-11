Golden State Warriors: Klay Thompson erfolgreich an Achillessehne operiert

Wie die Golden State Warriors offiziell bekanntgaben, wurde Thompson am Mittwoch erfolgreich an der rechten Achillessehne operiert.

Golden State Warriors: Angriff auf den Titel in Gefahr

Der Ausfall von Thompson bringt dieses Vorhaben nun in Gefahr und weckt Erinnerungen an die vergangene Saison, als der sechsmalige Titelträger mit einem Record von 15-50 klar die Playoffs verpasste.

Stephen Curry weinte wegen Thompson

Dementsprechen hefitg waren auch die Reaktionen auf die erneute Verletzung. Gegenüber The Undisputed verriet Stephen Curry, wie er auf die Nachricht reagierte, als sich sein Teamkollege und Kumpel erneut schwer verletzt hatte. "Den Anruf zu bekommen, war auf jeden Fall ein Schlag in die Magengrube. Es flossen viele Tränen", so der Superstar. "Du weißt nicht wirklich, was du sagen sollst, weil es für jemanden wie ihn jetzt die zweite harte Reha ist, die er absolvieren muss."