Allianz MTV Stuttgart: Kim Renkema über Entlassung von Giannis Athanasopoulos

Grundsätzlich wäre die Bereitschaft seitens des Vereins da gewesen, zusammen mit dem Griechen weiterzumachen. In den turbulenten Tagen nach dem Pokal-Aus wurden die vergangenen Jahre kritisch aufgearbeitet, aber das Vertrauen in den Trainer wäre weiterhin vorhanden gewesen.

Stuttgart: Viel Potenzial, wenige Titel

Allerdings müsse sich in Stuttgart zwingend etwas ändern. Sechsmal hatten die Schwäbinnen in den vergangenen Jahren die Chance, einen Titel zu gewinnen - nur 2019 gelang es.

Bereits nach der bitteren Pokal-Finalpleite in Mannheim hatte man diese Problematik angesprochen und meinte, die entsprechenden Hebel gefunden zu haben. "Wir wollten sportlich nicht zurückschalten, sondern noch mehr in die Mannschaft investieren. Und einen breiteren Kader aufbauen." So sollten die Probleme behoben werden. Als Ergebnis von dieser Analyse habe man "die Mannschaft zusammengestellt und sind mit dem Ziel Titel in die Saison gegangen."