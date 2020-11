Diego Maradona: Ausschreitungen bei Abschied in Buenos Aires

Ausnahmezustand! So emotional trauert Argentinien um Maradona

Der Abschied von Diego Maradona in Buenos Aires wird von Ausschreitungen überschattet. Die Polizei muss massiv eingreifen.

Beim Abschied vom argentinischen Fußball-Idol Diego Maradona ist es am Donnerstag am Präsidentenpalast in Buenos Aires zu Ausschreitungen zwischen Trauernden und der Polizei gekommen.