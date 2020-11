FC Schalke 04: Ultras kritisieren Bosse und Team auf Spruchbändern

Der FC Schalke 04 steckt seit Wochen tief in der Krise. Die Ultras Gelsenkirchen machen ihrem Frust mit deutlichen Worten auf Spruchbändern Luft.

24 Bundesliga-Spiele in Folge sieglos, dazu der personelle Rundumschlag in dieser Woche - beim FC Schalke 04 gibt es in der aktuellen Krise gleich mehrere Brandherde.