Diego Maradona führt FC Bayern bei Matthäus-Abschied als Kapitän an

"Mit Diego Maradona geht einer der größten Fußballer der Geschichte von uns. Der FC Bayern trauert mit seinen Angehörigen, mit seiner Heimat Argentinien und all seinen Fans. Diego Maradona hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab - und nicht zuletzt die Herzen aller, die die Schönheit des Fußballs lieben."

Matthäus in zwei WM-Finales gegen Maradona

"Ich hatte die Ehre, gegen ihn spielen zu dürfen: drei Jahre in der Serie A und mit der deutschen Nationalelf im WM-Finale 1986. Ich bin stolz, ihn auf dem Platz erlebt haben zu dürfen", so Rummenigge.

Im Nachhinein kommen Gerüchte auf, die Argentinier hätten ihre Schuhe mit Nägeln ausgerüstet. Aber auch die Deutschen geraten wegen ihres Spielstils in Kritik. Die in Argentinien geborene Real-Legende Alfredo di Stefano (Bild) schreibt in einem Telegramm, Deutschland sei "durch zwei Weltkriege verroht" © imago

Eher in Vergessenheit, aber dennoch historisch: 1977 gelingt Deutschland der einzige Triumph über die Albiceleste auf argentinischem Boden. Klaus Fischer trifft beim 3:1-Erfolg in Buenos Aires doppelt. Der Eklat diesmal: Albiceleste-Coach Cesar Luis Menotti lässt den deutschen Kollegen Helmut Schön beim TV-Interview allein zurück © imago

Doch zur Entscheidung braucht es einen Elfmeter. Rudi Völler fällt im Strafraum, Andreas Brehme verwandelt von ihm aus gesehen unten links zum Siegtreffer. Der eigentlich vorgesehene Schütze Lothar Matthäus tritt nicht an, da er in der Halbzeit einen kaputten Schuh gewechselt hatte und sich nicht sicher fühlt © Getty Images

1990, der große Erfolg: Die Rivalen treffen im Finale der WM in Italien aufeinander. Lothar Matthäus (r.) und Guido Buchwald (l.) nehmen Maradona in die Zange © Getty Images

Die Argentinier scheiden aus und verlieren die Nerven. Cufre tritt Per Mertesacker (v. r.) in den Unterleib. Die Spieler gehen heftig aufeinander los © Getty Images

In einer denkwürdigen Partie geht es hoch her. Miroslav Klose gleicht die Führung der Argentinier aus, 1:1 heißt es nach 90 Minuten und Verlängerung. Hier sieht Maxi Rodriguez (l.) von Schiedsrichter Lubos Michel die Gelbe Karte, Tim Borowski schaut zu © Getty Images

Nach einem spannenden Schlagabtausch in der ersten Hälfte wackelt Deutschland nach der Pause. Doch in der 68. Minute erhöht Klose auf 2:0 © Getty Images

An das letzte Pflichtspiel gegen die Argentinier haben die deutschen Spieler beste Erinnerungen: Im WM-Viertelfinale 2010 bringt Thomas Müller, der erst im März 2010 im DFB-Team debütiert hatte, Deutschland schon nach drei Minuten in Führung © Getty Images

Benedikt Höwedes markiert per Kopf den 1:3-Ehrentreffer in der 81. Minute. Der Schalker wird auch diesmal wieder auflaufen. Ein Tor wäre Gold wert - aber bitte nicht beim Stand von 0:3! © Getty Images

Beim letzten Aufeinandertreffen 2012 hat die deutsche Mannschaft in einem Freundschaftsspiel in Frankfurt das Nachsehen und verliert mit 1:3 (0:1). Angel Di Maria trifft zum zwischenzeitlichen 0:3, Deutschland ist chancenlos © Getty Images

Maradona gewinnt UEFA-Cup nach Duell mit Flick

Triple-Trainer Hansi Flick lieferte sich in diesen Aufeinandertreffen intensive Zweikampfduelle mit dem Edeltechniker und stand in beiden Partien in der Startelf: "Ich kann mich noch erinnern als er hier im Rückspiel in München gespielt hat: Da hat er sich nach dem Rhythmus der Musik aufgewärmt. Das war für alle, die im Stadion waren, ein absolutes Highlight."