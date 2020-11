Formel 1: Nico Hülkenberg über Red Bull, Hamilton, Schumacher & Vettel

Obwohl Nico Hülkenberg noch bei keinem Rennstall unter Vertrag steht, war der 33-Jährige in den vergangenen Wochen fast omnipräsent in der Formel 1.

Nico Hülkenberg: Ja, schon. Die ganzen Ereignisse sind jetzt ja schon eine Weile her. Meine Einsätze waren immer sehr kurz und sehr geballt. Aber sehr spannend. Ich mag solche verrückten Herausforderungen! Im Nachhinein ist es sowieso leicht zu sagen, wie toll es war. Denn es ist ja auch alles gut gelaufen. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich noch mal die Bühne bekommen habe, ansonsten wäre mein Name jetzt sicher weniger präsent.

...noch Kevin Magnussen haben die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images

RENAULT, ab 2021 ALPINE: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für das französische Werksteam, das zukünftig unter der Bezeichnung "Alpine" firmiert © Getty Images

Schon einen Tag zuvor hatte Racing Point das Aus von Sergio Pérez offiziell verkündet. Nach SPORT1-Informationen konnte das Team dem Mexikaner ohne Abfindung kündigen, wenn er nach dem Italien-GP in der WM hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll liegt - was der Fall war. Dennoch werde er jetzt ganz entspannt abwarten, was sich ergebe, so Pérez am Rande des Toskana-GP © Imago

RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache so gut wie klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig bis 2023 als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images

Nach seinem bevorstehenden Aus bei Ferrari hat Sebastian Vettel für das kommende Jahr endlich ein neues Cockpit gefunden. Am Donnerstag gab Racing Point bekannt, dass Vettel der neue Fahrer im Team und Sergio Perez ablösen wird. Doch wohin verschlägt es nun den Mexikaner, und schafft Mick Schumacher schon im kommenden Jahr den Einstieg in die Königsklasse? SPORT1 zeigt das Fahrerkarussell 2021 © SPORT1-Grafik: Haira/Tirl/Imago/Getty Imges/iStock

Hülkenberg: (lacht) Im ersten Moment undankbar. Mir war von vornherein klar, dass es nahezu unmöglich wird, über den letzten Platz hinaus zu kommen. Weil die Umstände einfach zu extrem waren: komplett aus der kalten Hose! Zum Glück hatte ich ja noch den Sonntag. (lacht) Aber am Ende hatte ich auch nichts zu verlieren. Also: reinsetzen und machen! Das sind Chancen im Leben, die musst du einfach wahrnehmen.

Hülkenberg: Das war mir bisher gar nicht so bewusst. Allerdings spiegelt das natürlich auch Sebastians schwieriges Jahr in Zahlen wieder.

Platz bei Red Bull? Wäre "eine Hammer-Geschichte"

Hülkenberg: Nein. Das konnte man so nicht erwarten. Umso dankbarer bin ich, dass es bis hierher so gelaufen ist.

SPORT1: Was würde es Ihnen bedeuten, wenn Sie jetzt doch noch mal einen Platz in einer Spitzen-Mannschaft ergattern würden? Sie waren ja mehrfach kurz davor.

Hülkenberg mit gutem Verhältnis zu Verstappen

Max Verstappen kommt 2015 in die Formel 1 und verdient sich von Beginn an den Ruf als Heißsporn. Miit seiner Fahrweise eckt er wortwörtlich immer wieder an - vor allem mit Sebastian Vettel © Getty Images

SPORT1 blickt zurück auf die denkwürdigen Duelle zwischen Verstappen und Vettel in der Formel 1 © SPORT1-Montage: Getty Images

MEXIKO-GP, 2016: Zum ersten denkwürdigen Aufeinandertreffen kommt es 2016 in Mexiko. Über Runden duellieren sich Vettel und Verstappen um Platz drei. Verstappen verlässt in einer Kurve die Strecke und macht anschließend nicht Platz. Vettel ist vollkommen außer sich © Getty Images

Verstappen stellt sein Fahrzeug auf dem Platz für den Drittplatzierten ab. Doch nach der Zieldurchfahrt entscheidet die Rennleitung: Der Niederländer erhält eine Zeitstrafe. Vettel rückt zunächst auf Platz drei nach. Verstappen ist bereits auf dem Weg zur Siegerehrung, als er davon erfährt. Nachträglich wird auch der Ex-Weltmeister bestraft, weil er Ricciardo irritiert hat - er wird Fünfter © Getty Images

ENGLAND-GP, 2017: Schon 2017 duellieren sich Vettel und Verstappen in Silverstone. Über weite Strecken liegt der Deutsche hinter dem Niederländer und findet keinen Weg vorbei. Vettel beklagt am Ende, dass sich Verstappen unfair verhalten habe © Getty Images

Das Argument: Verstappen habe auf der Bremse die Spur gewechselt, die Fahrweise sei zu hart. "Ab einem gewissen Punkt musst du deine Spur halten", sagt Vettel. Verstappen kontert: "Nur einer hat mich in diesem Jahr kritisiert, und das war ein Fahrer, der hinter dem Safety-Car in ein anderes Auto gekracht ist. Ich nehme das nicht ernst" © Getty Images

SINGAPUR-GP, 2017: Kurz vor dem Start zum Rennen in Singapur fängt es an zu regnen. Vettel geht von der Pole-Position ins Rennen, Verstappen von der zweiten Startposition © Getty Images

Schon nach wenigen Metern wird Verstappen zwischen Vettel und dem gut startenden Räikkönen eingeklemmt. Es kommt zur Kollision © Getty Images

Für alle drei Beteiligten bedeutet der Startcrash das Aus noch vor der ersten Kurve © Getty Images

MEXIKO-GP, 2017: Vettel startet erneut von der Pole. Auf dem Weg zum ersten Bremspunkt setzt sich Verstappen neben ihn. Im darauffolgenden Geschlängel geht es eng zur Sache... © Getty Images

... bevor es zum Zusammenstoß kommt. Beide berühren sich an den Reifen, Vettel trifft mit seinem Frontflügel zudem das Hinterrad von Lewis Hamilton, der Nutznießer der Situation sein will. Verstappen und Vettel müssen an die Box. Das Rennen gewinnt am Ende der Niederländer © Getty Images

CHINA-GP, 2018: Verstappen liegt in Shanghai hinter Vettel. In der Schlussphase des Rennens geht es zwischen den beiden um den dritten Platz. Am Ende der langen Geraden macht Verstappen einen Fehler © Getty Images

Er fährt zu schnell in eine Lücke, kollidiert mit Vettel und dreht ihn um. Der Ferrari-Fahrer nimmt die Situation gelassen hin und sucht das ruhige Gespräch mit Verstappen. "Man hat gesehen, dass es auf seine Kappe geht. Er ist lang genug dabei, aber es ist passiert", meint er anschließend © Getty Images

JAPAN-GP, 2018: Verstappen liegt in der Anfangsphase vor Vettel. Der setzt in der Löffel-Kurve (Spoon Corner) unnötig früh zum Überholen an und trifft seinen Konkurrenten. Nach dem selbst verschuldeten Dreher muss sich Vettel am Ende des Feldes wieder einreihen © Getty Images

Während die Experten Vettel die Schuld geben, ist dieser anderer Meinung: "Er hat mich gesehen und seine Linie verteidigt, aber innen war Platz. Doch dann hat er mir keinen Platz gelassen. Er hat sich damit selbst geschadet. Dass er weitergefahren ist, ist vielleicht nicht richtig, aber dass ich derjenige bin, der sich dreht, ist nicht verdient." © Getty Images