Europa League mit Arsenal, Leicester, Milan, Tottenham, PSV

Der FC Arsenal und Leicester City machen am 4. Spieltag den Einzug in die K.o.-Phase perfekt. Der AC Mailand muss weiter zittern.

Der FC Arsenal und Leicester City haben in der Europa League wie Bundesligist TSG Hoffenheim vorzeitig den Einzug in die Zwischenrunde geschafft.

Die beiden englischen Teams sind in den verbleibenden zwei Vorrundenspielen nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze in ihren Gruppen zu verdrängen ( Tabellen der Europa League ).

Während Arsenal mit Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi in der Anfangsformation in der Gruppe B beim norwegischen Vertreter Molde FK mit 2:0 (0:0) im vierten Spiel den vierten Sieg feierte, konnte sich Leicester in der Gruppe G beim 3:3 (1:2) bei Sporting Braga sogar seine ersten Punktverluste erlauben. Jeremy Vardy erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich.