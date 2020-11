Diego Maradona ist tot: Australische Fans verwechseln ihn mit Madonna

Denn dort dachten viele offenbar an einen anderen Superstar, der verstorben sei: Sängerin Madonna. Der Name der Pop-Ikone, der dem argentinischen Ballzauberer bis auf wenige Buchstaben gleicht, trendete Donnerstagmorgen bei Twitter in Australien, berichtete die Daily Mail. Bis zu 118.000 Tweets drehten sich zwischenzeitlich um die Sängerin.

Fans halten Madonna für tot

Zahlreiche Australier bekundeten Anteilnahme am angeblichen Tod der 62-Jährigen, die durch Hits wie "Like A Virgin" oder "Like A Prayer" Weltruhm erlangte. "Madonna wird jetzt mit Michael Jackson und Prince ein Konzert im Himmel haben – die großen drei alle unter einem Dach", "RIP Madonna, eine wahre Legende" oder "So traurig, vom Tod Madonnas zu hören. Sie war eine der Pionierin der Popmusik" waren einige der Beileidsbekundungen.