DFB-Frauen wollen gelungenen Abschluss eines "schwierigen Jahres"

Am Freitag trifft das DFB-Team auf Griechenland © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg möchte die weiße Weste in der EM-Qualifikation unbedingt bis zum Schluss wahren.

"Wir wollen trotz eines schwierigen Jahres einen guten Abschluss haben", sagte die 52-Jährige bei der digitalen Pressekonferenz vor den abschließenden Duellen gegen Griechenland am Freitag (16.00 Uhr/ZDF) in Ingolstadt und vier Tage später in Irland (18.00 Uhr/Sport1).