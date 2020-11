ALBA Berlin: Matej Mamic dankt Fans 15 Jahre nach Unfall

Wenn Matej Mamic an die Fans von ALBA Berlin zurückdenkt, wird dem ehemaligen Kapitän warm ums Herz.

"Ich hatte eine perfekte Verbindung zu den ALBA-Fans. Wie sie mit den Dingen um meine Verletzung umgegangen sind, wie sie mich unterstützt haben, hat meiner Genesung so sehr geholfen – das werde ich nie vergessen. Berlin wird immer in meinem Herzen sein. Für immer", schreibt Mamic bei Twitter.

Genau 15 Jahre ist der schockierende Unfall des früheren Basketballprofis nun her.

Mamic knallt auf den Boden - Spiel wird abgebrochen

Im Spiel gegen die TBB Trier am 26. November 2005 knallt Mamic nach einem fairen Block von Nate Doornekamp und einem anschließenden Kontakt mit Mitspieler Quadre Lollis auf den Hinterkopf. Der damals 30-Jährige bleibt mehrere Minuten bewusstlos liegen.

Die auf das Spielfeld geeilten Ärzten legen Mamic eine Halskrause um. Der Kroate kann sich nicht bewegen und wird erst Minuten später unter Tränen vom Feld getragen, ehe es per Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn geht.